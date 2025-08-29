Pilato e Tarantino fermate a Singapore: interviene la Farnesina, le due nuotatrici rientrate in Italia

Le azzurre accusate di furto in aeroporto, rilasciate dopo poche ore grazie all’intervento delle autorità italiane

Momenti di tensione per la nazionale italiana di nuoto. Le azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state fermate in aeroporto a Singapore con l’accusa di furto. Secondo quanto ricostruito, una telecamera di sorveglianza le avrebbe riprese mentre infilavano in borsa alcuni oggetti sottratti in un negozio dello scalo internazionale.

Il fermo è durato alcune ore e si è concluso senza conseguenze giudiziarie grazie all’intervento dell’ambasciata d’Italia e della Farnesina. Le due atlete hanno potuto fare rientro in Italia il 20 agosto.

“Non ho mai voluto compiere gesti inadeguati. Chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport e all’onestà personale”, ha dichiarato Pilato, campionessa mondiale dei 50 rana. La nuotatrice ha sottolineato come l’episodio sia stato chiarito rapidamente: “Fortunatamente la vicenda si è conclusa in poche ore, senza implicazioni, grazie anche alla mia massima trasparenza verso le autorità di Singapore. Traggo da questa esperienza grandi insegnamenti sulla prudenza e il valore delle persone che mi circondano”.

L’incidente, pur essendosi risolto senza strascichi, ha inevitabilmente suscitato sorpresa e attenzione nel mondo dello sport italiano.