Pino crolla in viale Ceccarini, paura tra i passanti

L'albero è caduto ieri sera davanti a Tezenis, trascinando con sé un lampione. Nessun ferito, area transennata e intervento dei vigili del fuoco

Il crepitio dei rami, poi lo schianto. È successo ieri sera, poco dopo le 19.30, in viale Ceccarini a Riccione, dove un grosso pino è improvvisamente crollato a terra davanti a Tezenis, a circa cinquanta metri dalla ferrovia. L'albero, nella caduta, ha trascinato con sé anche un lampione. In quel momento il viale era ancora pieno di persone, tra chi passeggiava e chi si fermava per l'aperitivo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Nel pomeriggio sulla zona era caduta molta pioggia, ma quando il pino ha ceduto aveva già smesso di piovere. Alcuni passanti hanno sentito prima il rumore del tronco e dei rami, seguito pochi istanti dopo dal forte schianto dell'albero sull'asfalto. La caduta ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con due squadre, e della polizia locale di Riccione. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del pino.

Quello di viale Ceccarini è stato l'intervento più impegnativo della serata per i vigili del fuoco dopo il maltempo. Complessivamente sono stati cinque gli interventi legati ad alberi o rami caduti: uno a Riccione e gli altri nel territorio di Rimini. Il crollo riporta al centro dell'attenzione anche la situazione dei pini di viale Ceccarini. Nei giorni scorsi, infatti, un altro esemplare secolare era stato abbattuto all'incrocio con viale Catullo dopo essere stato giudicato a rischio cedimento dai tecnici.