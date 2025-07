Pioggia di lettere per ticket arretrati: famiglie in difficoltà: 'In molti rischiano di non farcela'

L’Ausl Romagna avvia il recupero di somme risalenti al 2019-2020. Federconsumatori Rimini: "Serve un confronto immediato”

Sono già arrivate nelle case dei cittadini le prime 100mila lettere di recupero ticket da parte dell’Ausl Romagna per prestazioni sanitarie risalenti agli anni 2019 e 2020. Le richieste riguardano accessi al pronto soccorso, analisi di laboratorio e persino chiamate al 118. Un’ondata di comunicazioni che sta creando malumori e preoccupazioni, tanto che negli ultimi giorni molti cittadini si sono rivolti agli sportelli di Federconsumatori a Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena per avere chiarimenti.

«Il recupero delle somme avviene in un momento critico sia per il nostro sistema sanitario, sia per le famiglie, già in difficoltà a causa del caro vita e della riduzione dei redditi», sottolineano dall’associazione. A preoccupare Federconsumatori non è solo l’entità degli importi, ma anche il rischio di errori nei conteggi: «Ci sono persone che si sono viste recapitare addebiti molto alti e, in alcuni casi, potenzialmente sbagliati».

L’associazione richiama anche i dati nazionali: secondo il rapporto Gimbe, oltre 4 milioni di italiani rinunciano alle cure per problemi economici. «Il tema del finanziamento del servizio sanitario pubblico resta centrale – spiegano – ma non possiamo ignorare le difficoltà delle famiglie romagnole».

Per questo Federconsumatori ha inviato una richiesta di incontro ufficiale all’Ausl Romagna, auspicando un confronto che avrebbe voluto avvenisse già prima dell’invio massivo delle lettere. «Chiediamo di valutare modalità di recupero più sostenibili per i cittadini e di chiarire i casi in cui potrebbero esserci errori negli addebiti», conclude l’associazione.