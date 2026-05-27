Pioggia di ori per il Taekwondo Riccione: Tirincanti, Dini e le ragazze scatenate

Stagione chiusa a Guidonia con 14 medaglie al Torneo Nazionale Csen

Agli allievi del maestro Roberto Betti non si poteva chiedere di più per l’ultima competizione della stagione sportiva 2025/2026

Nelle terre di Roma, precisamente a Guidonia, gli atleti del Taekwondo Riccione Academy hanno messo in campo l’ottima preparazione agonistica raggiunta a conclusione di questo anno ricco di esperienze italiane ed estere.

Ben 14 medaglie riempiono il medagliere riccionese tra gara di Poomsae nella giornata di sabato 23 maggio e combattimento domenica 24 al Torneo Nazionale Csen.

Spiccano le medaglie d’oro nel combattimento con Emanuele Tirincanti, il più piccolo della squadra, che alla sua prima gara fuori regione raggiunge già il gradino più alto del podio. Grande prestazione di Emilia Dini che vince il primo incontro e in finale ci stupisce con un bellissimo colpo al viso mettendo l'avversaria a KO dopo soli quaranta secondi dall'inizio.

Le altre tre ragazze riccionesi, Shaina Martini, Stella Lishchynska e Alice Betti, ci regalano ancora un tris di ori vincendo ciascuna la propria categoria per età, cintura e peso. Nelle categorie maschili gli ori sono per Robert Chirila che spiazza tutti vincendo 2 incontri per superiorità di punteggio sbalordendo la tifoseria, a seguire immediatamente dopo Lorenzo Orsini vince nella categoria senior -74kg. Alessio Ballerini in finale incontra l’atleta della delegazione tunisina che dopo un primo distacco iniziale di punteggio riesce a recuperare nell’ultimo round ma non abbastanza per vincere l’incontro fermandosi quindi all’argento, un incontro però che ha dato spettacolo in tutto il palazzetto. L’ultimo argento arriva da Riccardo Nagy, novizio con ancora poca esperienza ma la grinta e la determinazione non è mancata, sicuramente un buon inizio per proseguire il prossimo anno.

Nulla per Alessio Contadini che purtroppo ha dovuto abbandonare la competizione a causa di una fortissima contrattura al collo avvenuta la sera prima degli incontri.

Nella gara di Poomsae (tecnica) la medaglia d'argento è per Riccardo Nagy che nella categoria junior di 8 atleti ha sbaragliato gli avversari a poco distacco dal primo. Un altro argento lo conquista Maurizio Sanchi nella categoria Master CN e nella stessa categoria Marcello Bernardi arriva terzo. Bronzo anche per Matteo Ronchini ancora neofita alle gare di tecnica ma comunque si prende un buon risultato. Alessandro Nicoletti si ferma quarto e non riesce ad arrivare al podio per pochi punti.

Tra gli ufficiali di gara spiccano Giuseppe Uguccioni e Luna Uguccioni, presenti come di consueto a rappresentare la società riccionese.

Il Maestro Roberto Betti si ritiene molto soddisfatto della stagione in corso affrontata dai ragazzi i quali hanno ottenuto degli ottimi risultati sia in Italia, da Pesaro a Napoli, sia all'estero, Belgio e Spagna. "Non si è mai vista una stagione così proficua come quella del 2025/2026 in ambito agonistico, il duro lavoro ha portato i suoi profitti" spiega il maestro Roberto Betti; orgoglioso anche, ci rivela, di tutti i bambini, ragazzi e master che fanno parte dell'asd e che crescono atleticamente in una realtà numerosa e unita. "Ora si prosegue con i corsi estivi in preparazione sia per le prossime gare di ottobre sia per gli esami di cintura nera a giugno. Non mancherà per tutti gli atleti una intensa preparazione fisica come di consuetudine del corso estivo, adatta anche a chi si vuole approcciare allo sport o solo per tenersi in forma".