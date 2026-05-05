Pioggia e asfalto viscido: schianto frontale a Coriano, due feriti gravi

Drammatico frontale lungo la strada del Marano

Grave incidente nella prima serata di oggi, martedì 5 maggio, sulle colline di Riccione, nel territorio comunale di Coriano. Il bilancio è di due feriti in condizioni serie.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 lungo la strada del Marano, mentre sulla zona stava piovendo. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda e un furgone diretto verso San Marino si sono scontrati frontalmente. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi avrebbe sbandato, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, invadendo la corsia opposta.

Ad avere la peggio sono stati i conducenti dei due veicoli: il giovane alla guida della Panda e l’uomo alla guida del furgone, entrambi rimasti gravemente feriti. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’altro è stato condotto in ambulanza all’ospedale più vicino. Al momento non sono state rese note le loro generalità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.