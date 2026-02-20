Piove e l’ingresso della scuola diventa un "percorso a ostacoli". La segnalazione
Scrive un nostro lettore: “Segnalato più volte, ma nessuna soluzione”
20 febbraio 2026 09:30
Ingresso della scuola con pozzanghere dopo ogni pioggia. La segnalazione al 347 8809485 arriva da un cittadino e riguarda l'ingresso secondario della media Bertola a Rimini.
"Ad ogni temporale i ragazzi devono fare slalom per entrare a scuola" scrive il nostro lettore "Vi sembra normale? È stato fatto presente all'istituto scolastico già altre volte. Ma soluzioni zero. È vergognoso"
