Pipistrelli intrappolati al liceo musicale di Rimini, scatta l’allarme

Le associazioni denunciano: "Reti per i piccioni diventano trappole mortali, serve un intervento immediato"

Da giorni alcuni pipistrelli risultano bloccati all’interno del chiostro del liceo musicale Lettimi di Rimini, senza che le autorità siano intervenute per liberarli.

La vicenda ha avuto inizio martedì mattina, quando è stato segnalato un primo esemplare rimasto intrappolato a causa delle reti installate per impedire l’accesso a piccioni e gabbiani. Nonostante le rassicurazioni dell’assessora all’Ambiente Montini e la segnalazione ad Anthea, nessuno sarebbe intervenuto, mentre nel frattempo i pipistrelli sono saliti a tre.

Secondo chi lavora all’interno dell’istituto, gli animali appaiono stressati: volano anche di giorno, un comportamento anomalo per una specie notturna. L’associazione Monumenti Vivi Rimini, insieme a Lipu, ricorda che i chirotteri sono tutelati dalla legge e che la mortalità è in costante aumento, aggravata da barriere artificiali e dall’uso di insetticidi.

Le associazioni chiedono un intervento immediato per liberare i pipistrelli e la rimozione definitiva delle reti che possono trasformare il chiostro in una trappola mortale. «Un luogo dedicato alla musica e alla cultura – denunciano – non può diventare una minaccia per la fauna protetta».