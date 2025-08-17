Pippo Baudo: camera ardente a Roma, funerali il 20 agosto a Militello
Il pubblico potrà rendergli omaggio per due giorni
Sarà il Teatro delle Vittorie, luogo simbolo della sua lunga carriera televisiva, ad accogliere per l’ultima volta Pippo Baudo. Il feretro del grande conduttore sarà esposto per consentire al pubblico di salutarlo in un tributo voluto dai vertici Rai insieme alla famiglia.
La camera ardente si aprirà domani, dalle ore 10 alle 20 (con possibilità di prolungamento per permettere a tutti i presenti di accedere), e riprenderà martedì 19 agosto dalle 9 alle 12.
La Rai ha inoltre confermato che i funerali si svolgeranno nella sua amata Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Stella.
Un ultimo saluto a un protagonista assoluto della televisione italiana, capace di segnare con la sua voce e il suo carisma decenni di storia dello spettacolo.