Pirata della strada travolge e uccide un pedone nel Reggiano

La vittima, 76 anni, è stata investita mentre usciva per buttare la spazzatura: l’investitore è fuggito senza prestare soccorso

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata la scorsa notte a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. La vittima stava uscendo di casa per buttare la spazzatura quando è stata investita e non ha avuto scampo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri. Il conducente dell’auto coinvolta non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le ricerche del veicolo e del responsabile.

Fra le province di Reggio Emilia e Modena sono in corso le indagini per individuare l’automobilista. L’investitore rischia ora accuse gravi, tra cui omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sull’incidente a contattare immediatamente le forze dell’ordine.