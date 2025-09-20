Pisa, tragedia al parcheggio dell’Ikea: morto anche il secondo ragazzo coinvolto nello scontro tra moto

Il 16enne non ce l’ha fatta dopo il drammatico incidente avvenuto mercoledì pomeriggio. Era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale mentre si sfidava con l’amico di 17 anni, deceduto sul colpo

Non ce l’ha fatta il sedicenne rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra due moto avvenuto mercoledì pomeriggio nel parcheggio dell’Ikea di Pisa. Il giovane è deceduto nelle ultime ore in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza dopo l’incidente.

A perdere la vita sul colpo era stato l’amico di 17 anni, con cui si stava sfidando a colpi di evoluzioni acrobatiche tra le auto in sosta. I due ragazzi, entrambi residenti nella zona, si sarebbero esibiti in manovre pericolose prima dell’impatto fatale.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto e valutando eventuali responsabilità. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando nello sconforto amici e familiari delle due giovani vittime.