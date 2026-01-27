Piscina Viserba, il Comune risponde alle critiche: “Sarà pienamente inclusiva”

“Uno sport senza barriere”: il Comune di Rimini difende il progetto del nuovo polo natatorio

L’Amministrazione comunale di Rimini replica al comunicato del Comitato per la tutela della vecchia piscina, definendo “non veritiere” le critiche sull’inclusività del nuovo impianto di Viserba. Il Comune ribadisce che la nuova piscina, finanziata anche con fondi PNRR, è stata progettata secondo i principi del “Design for All” ed è pienamente accessibile a persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive.

Il polo natatorio del Parco don Tonino Bello prevede tre vasche, tutte fruibili, percorsi senza barriere, spogliatoi e servizi accessibili, ed è frutto di un confronto con associazioni sportive e realtà che operano nel campo della disabilità. A conferma dell’attenzione all’inclusione, lo scorso 3 dicembre si è svolto un sopralluogo con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Per il Comune, la nuova struttura rappresenta un netto miglioramento rispetto alla vecchia piscina del Flaminio e un “cambio di passo” per l’offerta sportiva cittadina, invitando a non diffondere informazioni fuorvianti.