Pista motocross di Secchiano, rimossi i sigilli. Ora si può girare

Via libera dalla Procura. Due settimane fa la caduta di un 36enne di Gemmano

Buone notizie per gli appassionati di motocross del circondario riminese. Il sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani ha disposto il dissequestro della pista da motocross in località Passo delle Siepi a Secchiano di Novafeltria, teatro nella giornata di martedì 2 giugno scorso di una caduta che aveva coinvolto un giovane di 36 anni di Gemmano (vedi notizia). A seguito dell'importante entità dei fatti, ne era stata disposta la chiusura per gli accertamenti del caso.

La Polizia Locale di Novafeltria ha provveduto oggi, mercoledì 17 giugno, alle ore 12, alla rimozione dei sigilli, dopo che i primi accertamenti hanno dato esito positivo alla riapertura del crossodromo.

Il crossista 36enne rimane oggi in prognosi riservata.