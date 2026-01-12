Più accoglienza per l’inverno: l’Albergo Sociale di Rimini aumenta i posti letto

Ulteriori undici stanze destinate ai senza fissa dimora

Si amplia di undici stanze, per ulteriori 22 posti letto che si aggiungono alle venti stanze già presenti, la disponibilità di accoglienza dell’Albergo sociale di Rimini, struttura dedicata alla residenza temporanea di persone con problematiche di disagio abitativo emergenziale, gestita da Caritas ODV in collaborazione con la Coop Madonna della Carità, l’Associazione Papa Giovanni XXIII e l’associazione Donarsi Onlus.

Il potenziamento dei posti letto rientra tra le azioni che ogni anno l’Amministrazione Comunale promuovere in risposta ai bisogni delle persone senza fissa dimora in concomitanza dei periodi invernali, quando le temperature esterne si abbassano e il clima diventa particolarmente ostile. Una rete di supporto – per un investimento di circa 170mila euro complessivi - che conta le collaborazioni con le realtà del terzo settore del territorio, attraverso i progetti attivi con Capanna di Betlemme, Caritas, Casa don Gallo che portano a circa 150 i posti letto disponibili per i senza fissa dimora.

Oltre all’accoglienza temporanea per l’inverno, le associazioni sono operative costantemente attraverso i volontari per cercare di garantire un supporto a chi vive per strada. A tale scopo il Comune ha sostenuto l’acquisto di un migliaio di kit da distribuire per strada, con sacchi a pelo, tappetino, impermeabili e altro ancora, per offrire un aiuto concreto e soprattutto vicinanza.