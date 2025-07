Più di 400 atleti e 26.650 euro donati: si conclude con grande successo "SandRimini"

Tutti i vincitori e le vincitrici della terza edizione di SandRimini

Oltre 400 ragazze e ragazzi, bambine e bambini a sfidarsi sotto canestro, sulla sabbia o sotto rete, migliaia di tifosi, famiglie, appassionati e curiosi ad assistere ad almeno una sfida o a godersi lo spazio kids, più di 26.000 euro raccolti e donati a due associazioni di volontariato del territorio che aiutano persone in difficoltà: la terza edizione del SandRimini, ideato da Carlton Myers in ricordo dell’amico Sandro Bucchi, continua a crescere e registra numeri importanti.

TUTTI I VINCITORI

Al tradizionale torneo di Street Basket 3vs3 si sono aggiunti un torneo internazionale di Beach Volley Femminile al Bagno 26 e i tornei di Padel al Sun Padel.

Nel basket, fra venerdì e domenica, sul “Rimini Beach Court” di Piazzale Kennedy si sono sfidate 66 squadre per un totale di 264 giocatori, tra adulti, giovani e atleti in carrozzina.

Nella categoria FIP Maschile ha vinto la squadra Evolution Accademy (Matteo Lisini, Pietro Lisini, Kevin Amoruso, Luca Valle).

Nel FIP Femminile il primo posto è andato a Tigu 3x3 (Nancy N’Guessan, Giorgia Palmieri, Eliana Carbonell, Alice Ekambi Campana).

Nell’Open ha trionfato Summer Hoops (Alessandro Vandi, Filippo Rossi, Iliya Saltykov).

Tra gli Under 17 si sono imposti I Beef, tra gli Under 15 i Bob Corn.

L’Under 17 femminile è andato a Main 3x3.

Nel basket in carrozzina vittoria per i Draghi (Cavagnini, Beltrame, Sherif, Tocco), seguiti dai Brividi (De Stefanis, Benvenuto, Mastrangelo).

Nel beach volley, sulla sabbia del Bagno 26, grazie alla collaborazione con Power Beach e sotto l’egida della CEV (Federazione Europea di Beach Volley), 14 coppie si sono affrontate in un torneo internazionale. A trionfare è stata la coppia olandese Leanne van Vegten – Illi de Groot, che ha battuto in finale con un secco 2-0 le connazionali Marly Bak – Bjorna Gras. Terzo posto per l’azzurra Anna Piccoli in coppia con Martina Foresti.

Il Sun Padel ha ospitato un intero weekend di tornei e momenti di spettacolo. In campo anche volti noti come Jimmy Ghione e Gianluca Basile, mentre domenica è toccato a Carlton Myers divertirsi sotto lo sguardo di Predrag “Sasha” Danilovic. I partecipanti ufficiali sono stati 150.

Nel Junior hanno vinto Sardella-Ambrogiani, secondo posto per Masini-Leardini, terzo Masini-Ricchi.

Nel Femminile si sono imposte Briolini-Baldacci, seguite da Casali-Gomes, Cappelli-Coscia e Brandi-Nobili.

Nel Maschile hanno vinto Montevecchi-Zavaglia davanti a Bucchi-Curzi.

SPECIAL MEMORIES BOOM

Successo anche per il charity event di venerdì sera al Grand Hotel, con asta benefica di cimeli sportivi donati a Carlton Myers da campioni ed ex campioni, con ricavato devoluto alle associazioni Oltre la Ricerca Adv e Arop Adv.

Tra i pezzi battuti: racchette firmate da Novak Djokovic e Jannik Sinner, maglie autografate di Del Piero, Chiellini, Sasha Danilovic, Nikola Jokic, Emanuel Ginobili, Ruben Douglas, divise da volley di Ivan Zaytsev e Miriam Sylla, una canotta da salto in alto di Gianmarco Tamberi e una t-shirt celebrativa di Valentino Rossi. In totale sono stati raccolti 26.650 euro.

“GRAZIE DI CUORE”

“Sono state tre belle giornate nel segno dell’amicizia, dello sport, della condivisione, della fatica ma anche del divertimento. Sono contento di aver visto tanta gente partecipare e assistere ai vari momenti di questa terza edizione. Sono convinto che a Sandro sarebbe piaciuta e voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a metterla in piedi. Grazie di cuore ai nostri sponsor – Ima Spa, Var Group, Subaru Italia – allo sponsor tecnico Macron, a tutti quelli che ci sostengono e ci aiutano, ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato e al pubblico numeroso. Ma soprattutto, ringrazio Dio che ha permesso tutto questo. Vogliamo continuare a crescere, aggiungere nuove discipline e ulteriori momenti per tutti”, ha dichiarato Carlton Myers.