Più di un evento: è un vero e proprio mini festival. Talamello festeggia San Lorenzo il 10 agosto

Dalle 19 a mezzanotte, le vie e gli angoli del paese saranno animati da artisti e performance

Talamello torna a illuminarsi sotto le stelle. Lunedì 10 agosto il borgo dell’Alta Valmarecchia ospita una nuova edizione della Notte magica di San Lorenzo, appuntamento che dallo scorso anno si è arricchito di nuovi contenuti, trasformandosi in un vero e proprio mini festival dedicato alla musica, al teatro e alla poesia.

Dalle 19 a mezzanotte, le vie e gli angoli del paese saranno animati da artisti e performance con l’obiettivo, dichiarato con ironia dagli organizzatori, di rendere omaggio al firmamento e a quella luce poetica che da sempre accompagna la notte di San Lorenzo.

A illuminare il borgo ci saranno La Cantante Mascherata, con le sue performance vocali, Ruben Camillas, protagonista di uno spettacolo ironico e dissacrante, e Denis Campitelli, che porterà in scena i suoi molteplici personaggi ispirati alla quotidianità e alle figure incontrate al bar. Non mancheranno inoltre poeti e cartomanti, mentre Patton & Toni proporranno il loro carro stellare.

Il gran finale sarà affidato agli Emisurela, con il loro folk ricercato e danzereccio, per accompagnare il pubblico fino alla conclusione della serata. Quest'anno niente fuochi d'artificio, ma uno spettacolo acrobatico con laser e luci led. Una scelta dell'amministrazione comunale, in accordo con gli organi competenti, a causa delle temperature elevate e del possibile rischio di innesco incendi.