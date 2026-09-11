Più passeggeri sui treni, cresce anche la scelta della Riviera di Rimini

Oltre 7,3 milioni di viaggiatori sui regionali in Emilia-Romagna nei due mesi estivi. Bene i collegamenti diretti con Rimini, Riccione e Cattolica

Oltre 7,3 milioni di passeggere e passeggeri in due mesi, il 2,2% in più rispetto allo scorso anno. Nell’estate 2026 cresce ancora la scelta del treno per muoversi e raggiungere il mare, le città d’arte e le altre destinazioni turistiche dell’Emilia-Romagna. Un aumento che a luglio e ad agosto ha interessato i servizi regionali di Trenitalia Tper e che diventa ancora più marcato su alcuni dei collegamenti diretti attivati o potenziati per la stagione estiva.

Un risultato che conferma il ruolo sempre più importante del trasporto ferroviario nella mobilità turistica regionale e premia l’offerta estiva costruita da Regione Emilia-Romagna e Trenitalia Tper per rafforzare i collegamenti verso la Riviera e le altre destinazioni del territorio, offrendo un’alternativa sostenibile all’auto soprattutto nei fine settimana di maggiore afflusso.

Particolarmente positivi i risultati dei collegamenti diretti tra il Nord Italia e la costa romagnola. I servizi del fine settimana tra Piemonte e Riviera hanno registrato oltre 88mila presenze, mentre i collegamenti tra Venezia e Cattolica sono stati utilizzati da circa 20mila passeggeri.

A registrare la crescita maggiore sono i collegamenti diretti del fine settimana tra Milano e la costa romagnola nord, con 110mila presenze e un aumento dell’8,4% rispetto allo scorso anno. Un’offerta articolata su due coppie di treni diretti nel weekend, a cui si aggiunge il collegamento del venerdì, che permette di raggiungere senza cambi Ravenna e le principali località della costa fino a Rimini.

“Oltre 7,3 milioni di passeggeri sui treni regionali nei soli mesi di luglio e agosto sono un dato che parla da solo: sempre più persone scelgono il trasporto pubblico anche per spostarsi nel tempo libero e durante le vacanze- afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale-. È una scelta che vogliamo rendere sempre più facile, perché il nostro obiettivo deve essere molto concreto: permettere alle persone di muoversi meglio e, allo stesso tempo, avere meno auto sulle strade, meno traffico e meno emissioni. Per questo continueremo a investire sul trasporto pubblico e sulla ferrovia, che deve essere uno degli assi fondamentali della mobilità dell’Emilia-Romagna. Una regione ben collegata è una regione che offre più opportunità a chi ci vive, a chi lavora e fa impresa e a chi viene a visitarla, e che riesce a tenere insieme sviluppo, qualità della vita e tutela dell’ambiente”.

Risultati positivi – circa 79mila passeggeri – anche per l’Orobica Line, il collegamento tra la Lombardia e la Riviera che quest’anno è stato effettuato con un nuovo treno Rock a due piani, aumentando capacità e comfort per i passeggeri. Ampiamente utilizzati da oltre 24mila utenti anche i servizi che nei fine settimana hanno potenziato i collegamenti tra Bologna, Cesenatico e Rimini, insieme alle corse aggiuntive dalle principali città emiliane verso Rimini, Riccione e Cattolica, per rispondere alla maggiore domanda della stagione balneare.

“I dati di luglio e agosto sono molto positivi, sia per la crescita complessiva dei passeggeri sia per l’aumento registrato sui collegamenti diretti, e ci restituiscono la capacità del servizio ferroviario regionale di rispondere a una domanda particolarmente intensa come quella dei mesi estivi- sottolinea l’assessora regionale a Mobilità e Trasporti, Irene Priolo-. Avere più persone che scelgono il treno vuol dire avere un sistema di trasporto pubblico che riesce a essere competitivo anche rispetto all’auto, grazie a un’offerta rafforzata, mezzi nuovi e più capienti e servizi costruiti sulle diverse esigenze di mobilità, con soluzioni sempre più mirate, dagli spazi per il trasporto delle biciclette a quelli per le carrozzine. È su questi elementi che continueremo a lavorare, per aumentare la quota di spostamenti sul ferro e ridurre quella su strada, con benefici sul traffico, sulle emissioni e sulla qualità dell’aria”.

Dalla Svizzera alla Riviera senza cambi

Tra le novità dell’estate 2026 anche il nuovo collegamento internazionale Eurocity Zurigo-Rimini, nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere e attivo tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre.

Il treno collega direttamente la Svizzera con nove città dell’Emilia-Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini. Un servizio che si aggiunge agli altri collegamenti nazionali e internazionali e rafforza l’accessibilità ferroviaria delle destinazioni regionali.

“Per il turismo poter arrivare direttamente a destinazione, senza utilizzare l’auto e senza cambi, è un elemento di attrattività sempre più importante- aggiunge l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni- e ci aiuta, allo stesso tempo, a promuovere una vacanza sempre più sostenibile. I risultati di questa estate dimostrano che ampliare e rendere più semplice l’accessibilità ferroviaria significa anche allargare il mercato turistico dell’Emilia-Romagna. I dati dei collegamenti da Milano, Piemonte e Veneto confermano una domanda forte, alla quale quest’anno abbiamo aggiunto anche la nuova opportunità dalla Svizzera, che si è affiancata allo storico collegamento Deutsche Bahn da Monaco alla Riviera, con fermate a Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica d’estate e collegamenti diretti tra la capitale bavarese e Bologna durante tutto l’anno. Mettere la Riviera, le città d’arte e i nostri territori in collegamento diretto con alcuni dei principali bacini turistici italiani ed europei, a partire dai Paesi dell’area Dach, rende la nostra offerta ancora più competitiva e accompagna una modalità di viaggio sempre più sostenibile, fin dalla partenza”.

L’offerta estiva ha interessato anche i collegamenti verso l’Appennino emiliano-romagnolo, favorendo l’accesso in treno alle aree naturalistiche e ai percorsi escursionistici per migliaia di turiste e turisti, italiani e stranieri, contribuendo così a distribuire i flussi turistici anche nelle aree interne.