Più pause scolastiche per rilanciare il turismo, Santanchè apre al nuovo calendario ma Valditara frena

L’idea è un modello più simile a quello europeo, con vacanze distribuite durante l’anno. Dal Ministero dell’Istruzione però nessuna proposta ufficiale sul tavolo

Un calendario scolastico rinnovato, con più pause distribuite nel corso dell’anno sul modello dei principali Paesi europei, per favorire il turismo interno. È questa l’ipotesi avanzata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha spiegato di essere al lavoro sul tema insieme al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

«Il nostro calendario scolastico concentra le vacanze in due soli periodi dell’anno e questo non aiuta il turismo», ha dichiarato Santanchè, sottolineando come una maggiore frammentazione delle pause potrebbe incentivare gli spostamenti delle famiglie anche nei mesi di bassa stagione. «Per questo sto dialogando con Valditara», ha aggiunto la ministra.

Dal Ministero dell’Istruzione, tuttavia, arriva una posizione più prudente. Fonti di viale Trastevere parlano di una riflessione ancora in fase preliminare e chiariscono che, al momento, «non esiste alcuna proposta concreta». Eventuali modifiche al calendario scolastico, precisano, saranno valutate solo «al momento opportuno», tenendo conto delle esigenze didattiche e organizzative del sistema scolastico.