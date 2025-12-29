Più sicurezza, istruzione e sostenibilità: le linee guida del nuovo Bilancio di Montescudo-Montecolombo

Polizia Locale, trasporto scolastico potenziato e interventi di efficientamento energetico tra le priorità per il triennio

Il Consiglio Comunale di Montescudo – Monte Colombo ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028, che definisce le linee strategiche dell’Amministrazione per sostenere cittadini e territorio, ottimizzando la spesa corrente e destinando più risorse a servizi e opere pubbliche.

Tra le novità, è operativo dal settembre 2025 il nuovo Istituto Comprensivo Statale, esteso anche alle scuole di Sassofeltrio, e dal 2026 partirà il servizio di Polizia Locale comunale, per maggiore sicurezza e controllo del territorio.

Rimangono confermate misure fiscali di sostegno a famiglie e imprese: nessuna addizionale comunale Irpef, conferma delle aliquote IMU e delle tariffe dei servizi, esenzione totale dal canone unico patrimoniale per attività commerciali e artigianali.

Per i servizi alla persona, il Bilancio prevede aumento delle risorse per il trasporto scolastico, sostegno alle famiglie con il “budget di salute”, contributi per servizi all’infanzia, attività estive per minori diversamente abili, assistenza educativa e servizi socio-sanitari per anziani e disabili.

Il Bilancio 2026 ammonta a circa 26,7 milioni di euro, con opere pubbliche per oltre 21 milioni nel triennio 2026-2028, tra cui interventi su centri storici, ristrutturazione di edifici comunali, efficientamento energetico di scuole e biblioteca, riforestazione per compensare l’impatto della terza corsia dell’A14 e incremento della videosorveglianza.