Più tagli dell’erba, potature e diserbi: Santarcangelo potenzia il piano del verde 2026

Previsto uno stanziamento extra di 50.000 euro

Si avvicina la primavera e l’Amministrazione comunale ha previsto un incremento di 50mila euro ai fondi nel piano di manutenzione del verde per una serie di potenziamenti delle attività a 360 gradi: nel 2026 aumenteranno infatti sia il numero di passaggi per il taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche che quello dei diserbi soprattutto in centro storico e nell’area artigianale e sarà inoltre reintrodotto un programma di potature per la primavera e l’autunno che mancava da qualche tempo. Con le seguenti grandi novità, il costo complessivo del servizio supera i 235mila euro più iva, oltre il 20% in più rispetto ai fondi messi a disposizione gli anni scorsi.

Passaggi in più e mappa: tutti i numeri del Piano

Grazie a un aumento di circa 30 mila euro sulle risorse stanziate, per la stagione 2026 verrà aumentato il numero di passaggi del taglio dell’erba nelle aree verdi della città. In particolare è prevista un’omogeneizzazione del servizio di taglio erba in tutti i parchi attrezzati del centro e delle frazioni, che passeranno a sei tagli. Il parco cittadino "Macabucco" e il parco artistico "San Michele" saranno interessati da sette tagli, contro i sei dello scorso anno. Sarà soggetto a un taglio in più anche il giardino del nido d’infanzia comunale Rosaspina, che fino a tutto il mese di luglio ospita i bimbi e le bimbe del centro estivo.

Passano da tre a quattro i tagli di tutte le aree verdi della zona artigianale lungo la via Emilia, compresa la ciclabile, mentre tutte le altre aree verdi di ingresso al capoluogo e alle frazioni – come quelle delle vie Pascoli, Trasversale Marecchia, Braschi, Andrea Costa, Bionda e San Vito – avranno sei passaggi (oggi ne hanno quattro o cinque).

Lungo la pista ciclopedonale della via Santarcangiolese, invece, cambia il tipo di servizio a seguito della desigillazione delle aiuole spartitraffico avvenuta l'anno scorso: ai due interventi di diserbo previsti verranno aggiunti anche cinque tagli dell'erba nelle aiuole, mentre la ciclabile lungo il tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino sarà soggetta a tre tipi di interventi sulla base della zona: nel tratto più urbanizzato compreso tra le vie Trasversale Marecchia, Europa e Rughi sono previsti sei tagli, tra via Rughi e Bornaccino i tagli saranno invece cinque, mentre sia nel tratto tra le vie Trasversale Marecchia e Di Vittorio che nel tratto tra via Bornaccino e la Strada di Gronda i tagli saranno quattro.

In totale, le operazioni di manutenzione riguarderanno 580mila metri quadri (58 ettari) di parchi, giardini e aiuole: tenuto conto del numero dei passaggi per ciascun’area gli addetti interverranno su un totale di 2mila chilometri quadrati di verde pubblico. Per tutte le aree verdi dei parchi, è previsto un solo intervento con raccolta degli sfalci, che avverrà in concomitanza con il secondo taglio, mentre negli altri passaggi l'erba sarà sminuzzata e servirà a protezione del terreno e come fertilizzante.

Quando

Per le aree con otto, sette e sei passaggi, i tagli prenderanno avvio già nelle prossime settimane: salvo condizioni meteo avverse, entro Pasqua sarà dunque terminato il primo passaggio nei giardini delle scuole, presso i cimiteri, i parchi attrezzati e gli ingressi principali alla città.

Il programma di potature

Con uno stanziamento iniziale di circa 5mila euro, sono iniziati anche gli interventi di potature delle alberature pubbliche, che non venivano realizzate da diversi anni, e che si protrarranno fino alla fine del mese di marzo. Con un ulteriore stanziamento di 10mila euro, gli interventi riprenderanno nell’autunno 2026 tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e delle situazioni emerse nel corso dei sopralluoghi da parte dei tecnici comunali.

I diserbi

Il piano di manutenzione del verde 2026 prevede anche l’aumento di un passaggio di diserbo – passando da due a tre – soprattutto nel centro storico e nella zona artigianale, particolarmente soggetti alla crescita di erbacce.

Il Campo della Fiera

A questi interventi, si aggiunge un impegno particolare per la manutenzione del verde pubblico del parco cittadino per eccellenza: proprio nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha affidato per il triennio 2026-2028 alla ditta Formula Ambiente gli interventi come pulizia e contenimento delle infestanti, concimazione, taglio prato, spollonatura e pulizia tigli e platani al Campo della Fiera. Circa 30mila euro il costo annuale del servizio, per un investimento complessivo di 90 mila euro nel triennio.

“Abbiamo elaborato il Piano del Verde 2026 dopo aver monitorato i risultati del servizio di manutenzione del verde pubblico lo scorso anno e valutato i miglioramenti da apportare per potenziare l’attività e alzare il livello delle manutenzioni. L’obiettivo di questo potenziamento è quello di avere un maggior decoro anche nelle aree verdi della città e consentirne la fruibilità a tutti, soprattutto per quanto riguarda i luoghi più frequentati come parchi, giardini, piste ciclabili, scuole”, dichiara la vice sindaca e assessora all’Ambiente Michela Mussoni.

“Per il futuro – conclude la vice sindaca Mussoni – continueremo a lavorare per migliorare i servizi di manutenzione ordinaria per rendere Santarcangelo sempre più accogliente e a misura dei suoi cittadini”.

Per maggiori informazioni nei prossimi giorni sarà possibile consultare la scheda dedicata sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.