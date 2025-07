Più trasparenza e tutela: bodycam in dotazione, il plauso del SAP di Rimini

Dal 2013 il SAP sostiene l’uso delle bodycam come strumento di tutela e trasparenza

Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Rimini accoglie con soddisfazione la decisione del Comune di dotare la Polizia Locale di bodycam. Una scelta definita concreta e importante, che punta a garantire maggiore sicurezza, trasparenza e tutela per operatori e cittadini. Il SAP, da sempre promotore di questo strumento — proposto già nel 2013 dall’ex segretario Gianni Tonelli — sottolinea come le bodycam siano utili per prevenire polemiche e accuse infondate, oltre a rafforzare la fiducia tra cittadini e forze dell’ordine. L’auspicio è che altri Comuni seguano l’esempio di Rimini.





La nota stampa del Sap di Rimini

Il SAP di Rimini accoglie con soddisfazione la decisione del Comune di Rimini di dotare la Polizia Locale di bodycam. È una scelta concreta e importante, che va nella direzione giusta: quella della sicurezza, della trasparenza e della tutela degli operatori della sicurezza e dei cittadini. Non possiamo che esprimere apprezzamento per questa iniziativa. Il SAP è da sempre favorevole all’introduzione delle bodycam nelle forze di polizia. Fu proprio il nostro ex Segretario Generale, Gianni Tonelli, a lanciare questa proposta nel 2013, in tempi in cui nessuno ne parlava. All’epoca sembrava un’idea lontana, ma con determinazione il Sap portò avanti questa battaglia anche in parlamento, fino a ottenere un risultato concreto: l’inserimento delle bodycam nell’ultimo Decreto Sicurezza. Questo strumento, riduce il rischio di polemiche inutili e tutela gli operatori da accuse infondate e, allo stesso tempo, garantisce ai cittadini maggiore trasparenza, perché tutto ciò che accade durante un’operazione di polizia viene video fono registrato. In molte realtà, in Italia e all’estero, il loro utilizzo ha già dimostrato effetti positivi, sia in termini di sicurezza che in termini di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine. Anche per la Polizia Locale è fondamentale avere strumenti adeguati che possano fare la differenza come le bodycam, un passo avanti concreto, che rafforza il lavoro di chi ogni giorno opera sul campo. Per questi motivi salutiamo con favore questa scelta augurandoci che la stessa possa essere assunta da altri sindaci della provincia dotando i corpi di Polizia Locale di strumenti tecnologici e moderni per valorizzare il loro lavoro e rispondere alle esigenze reali della cittadinanza. Ogni misura che va nella direzione del potenziamento della sicurezza urbana merita il nostro sostegno. Rimini è una città che vive di turismo, eventi, persone. Come SAP continueremo a sostenere analoghe iniziative che puntino a migliorare la sicurezza dei cittadini e la tutela delle forze di polizia.