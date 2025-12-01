"Più trasparenza in Comune": Rimini chiama i cittadini a proporre idee contro la corruzione

La parola ai cittadini di Rimini per migliorare il Piano Triennale

Il Comune di Rimini apre una consultazione pubblica per l’aggiornamento della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027. Fino al 16 dicembre 2025, cittadini, associazioni e tutti i soggetti interessati possono inviare osservazioni, suggerimenti e proposte utili alla revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Sottosezione 2.3).

I contributi possono essere inoltrati via e-mail all’indirizzo:

[email protected]

La consultazione rientra negli obblighi previsti dalla Legge 190 del 6 novembre 2012, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Piano triennale dedicato alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.

Il testo integrale del Piano, confluito nel PIAO, è disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

(Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao 2025-2027).

In vista dell’aggiornamento per il triennio 2026-2028, l’Amministrazione comunale intende valutare i contributi raccolti per migliorare strumenti e strategie di prevenzione. L’invito rivolto alla cittadinanza è dunque quello di partecipare attivamente, offrendo spunti e proposte utili a rendere sempre più trasparente e responsabile l’azione amministrativa.