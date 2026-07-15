Più tutele per i lavoratori vulnerabili: Rimini rafforza la rete anti-sfruttamento

Al via il progetto "Common Ground"

Il Comune di Rimini aderisce al progetto "Common Ground – Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coordinato per l'Emilia-Romagna dalla Regione.



Il progetto ha come obiettivo la prevenzione ed il contrasto delle forme di sfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e caporalato in tutti i settori economici, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, sicure e legali. Destinatari delle attività progettuali sono i cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e gli operatori pubblici e privati coinvolti nella prevenzione, emersione e presa in carico delle situazioni di sfruttamento.



L’iniziativa è complementare al sistema regionale di interventi sociali e sanitari di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento intitolato "Oltre la Strada", di cui il Comune di Rimini è stato individuato dalla Regione come soggetto attuatore, andando così a rafforzare le reti territoriali già esistenti per l'identificazione, la protezione e l'inclusione delle vittime.