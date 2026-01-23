Più verde in piazza Sparacca a Cattolica: "Ma non diminuiranno i parcheggi"

Al via i lavori di riqualificazione

Al via i lavori di riqualificazione di piazza Sparacca a Cattolica, che diventerà più verde. Verranno infatti realizzate aiuole che ospiteranno piante e alberi, nello specifico sette alberi di melia. Le piantumazioni non comportano invece la diminuzione dei posti auto esistenti.

"Il restyling - evidenzia l'amministrazione comunale - consegnerà alla città una rinnovata area urbana ancora più funzionale e arricchita di essenze che contribuiranno a ridurre le isole di calore attraverso l’ombreggiamento e la traspirazione e ad abbattere l’inquinamento con l’assorbimento della Co2".

Il cantiere è stato avviato: si parte con la realizzazione di cordoli e caditoie, poi, con le temperature adeguate, si procederà all’asfaltatura. Oltre alle aiuole, sarà realizzato uno spartitraffico. A completare l’opera, il rinnovamento di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale. Gli interventi termineranno entro aprile 2026. Il costo dell’opera è di 50mila euro.

“Siamo partiti anche con questo nuovo tassello del piano di manutenzione della rete viaria cittadina. Con questi interventi piazza Sparacca sarà più bella, sicura e funzionale”, chiosa l'amministrazione comunale.