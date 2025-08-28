Pizzaiolo preso a pugni nel Bolognese, finisce in ospedale

L'aggressione a Ferragosto a Persiceto, video sui social

Un 35enne di origine pakistana che lavora in una pizzeria da asporto a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, è finito in ospedale dopo una violenta aggressione da parte di un giovane, che lo ha colpito con un pugno in faccia facendolo cadere a terra. L'episodio risale a un paio di settimane fa, precisamente a Ferragosto, ma solo nelle ultime ore è stato diffuso sui social un video, della sorveglianza interna del locale, che mostra l'intera scena.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe cominciato quando il giovane è entrato nel locale a torso nudo e ha rubato alcune birre, importunando i gestori e insultandoli: "Chiamate pure i carabinieri, per me i carabinieri sono zero" si sente dire nel filmato. Il suo atteggiamento aggressivo poco dopo farà perdere la pazienza a uno dei pizzaioli, che interviene per cercare di mandarlo via, ricevendo un pugno in faccia. Il 35enne, caduto all'indietro, ha perso parecchio sangue e si è dovuto poi fare medicare al pronto soccorso, mentre l'uomo che lo ha picchiato si è allontanato, dopo averlo nuovamente insultato: "Pakistano di m...".

L'uomo è attualmente ricercato e i carabinieri di San Giovanni, a quanto pare, sarebbero vicini a identificarlo, anche grazie alle immagini del video.