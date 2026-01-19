Playhall, al via i Campionati Italiani Assoluti 2026 di danza sportiva

Il weekend inaugurale ha visto oltre 386 atleti sfidarsi in hip hop, freestyle e breaking

Con le spettacolari sfide di street dance e breaking, si sono ufficialmente aperti al Playhall Massimo Pironi i “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva, organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali), che per oltre un mese accoglieranno migliaia di atleti provenienti da tutta Italia.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, tantissimi ragazzi e ragazze si sono sfidati a colpi di acrobazie, interpretando lo spirito urban con energia e creatività. In pista è andato in scena un racconto fatto di dinamismo e passione, dove i più giovani hanno trasformato ogni sfida in un’esplosione di movimento, confermando come la danza sia uno dei canali di espressione più potenti per le nuove generazioni.

Il weekend agonistico ha visto un crescendo di partecipazione: si è partiti venerdì 16 gennaio con le sfide di hip hop, freestyle/battle e lo street dance show, che hanno visto 126 atleti contendersi 30 medaglie d’oro. La manifestazione è proseguita sabato 17 gennaio con le prove di hip hop, hip hop choreography ed electric boogie, portando in pista 177 atleti per 36 titoli in palio, per poi concludersi domenica 18 gennaio con l’energia del breaking, che ha visto 83 specialisti sfidarsi per le 8 medaglie d’oro più ambite.

Le prossime gare in programma

Le gare proseguiranno dal 22 al 25 gennaio con il latin style, dal 31 gennaio all’1 febbraio con rock’n’roll, boogie-woogie, danze orientali e settore paralimpico. Il weekend del 7 e 8 febbraio sarà invece dedicato ai ritmi delle danze caraibiche, seguito dal 12 al 15 febbraio dalle danze accademiche e dalla tap dance. Il gran finale è previsto dal 19 al 22 febbraio con le danze standard e latino americane.