Playoff Mondiali 2026: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord in semifinale

In caso di finale, gli azzurri affronteranno in trasferta la vincente di Galles–Bosnia

L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per il Mondiale 2026. A stabilirlo è stato il sorteggio della FIFA tenutosi a Zurigo. La gara, prevista in gara unica, si giocherà il 26 marzo in casa degli azzurri, che avranno dunque il vantaggio del pubblico amico nel primo e decisivo atto verso la qualificazione.

In caso di successo, la Nazionale di Rino Gattuso dovrà giocarsi l’accesso alla fase finale contro la vincente di Galles–Bosnia, sfida che avrà luogo il 31 marzo e che questa volta vedrà l’Italia impegnata in trasferta.

Il commissario tecnico Gattuso ha commentato così l’esito del sorteggio: «L’Irlanda del Nord è alla nostra portata. Servirà una grande partita, ma ce la possiamo giocare». Un mix di prudenza e fiducia che rispecchia l’importanza del momento: gli azzurri hanno l’occasione di tornare ai Mondiali dopo le mancate qualificazioni del 2018 e del 2022.