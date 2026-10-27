Plusmotor inaugura la nuova sede sulla Consolare Rimini-San Marino

Sabato 7 novembre un pomeriggio di festa con aperitivo, dj set e quiz con premi per i partecipanti

Plusmotor inaugura la nuova sede in via Consolare Rimini-San Marino 51/B, con un evento in programma sabato 7 novembre, dalle 16 alle 19.

Il pomeriggio prevede aperitivo in collaborazione con Pasticceria Soriani e Pars, dj set e un omaggio Mazda per i partecipanti. Alle 17.30 spazio a un quiz con premi: un buono da 1.000 euro da spendere da Plusmotor, un tagliando gratuito e un Kit Relax Mazda.

Per partecipare al quiz è richiesta la registrazione online attraverso il sito dedicato all'iniziativa. Clicca qui.

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