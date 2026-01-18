Podismo, record al Mugello: 4.261 al via. Trionfa il riminese Marco Zanni

Al femminile successo per la modenese Chiara Eleonora Turrini

È stato il riminese Marco Zanni il protagonista della 13ª edizione della Mugello Gp Run, che questa mattina ha fatto registrare il record assoluto di partecipazione con 4.261 iscritti complessivi tra gare competitive, non competitive e prove giovanili.

L’atleta dell’Asd Team Misano ha conquistato la vittoria nella prova maschile dopo due giri dell’autodromo, fermando il cronometro su 33’04’’, al termine di una gara spettacolare resa ancora più suggestiva dal via dato con il semaforo verde, come nelle competizioni motoristiche.

Al femminile successo per la modenese Chiara Eleonora Turrini (S.S. La Guglia Sassuolo) in 40’27’’. Grande partecipazione anche alla non competitiva di un giro, con molte famiglie al via, e alla Kids Run, dedicata a bambini e ragazzi sul rettilineo del circuito.

Oltre 10.000 i visitatori presenti al Mugello per una giornata di sport e festa, che ha visto Zanni portare in alto i colori del Riminese su un palcoscenico di prestigio nazionale.