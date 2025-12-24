Podismo: Riminesi in evidenza tra Pisa e Castel Maggiore

Brillante secondo posto per Marco Zanni (Team Misano)

Fine settimana positivo per l’atletica romagnola, protagonista sia alla Maratona di Pisa sia alla “Corrida del Progresso” di Castel Maggiore.

Alla 26ª edizione della maratona toscana, ottimi piazzamenti femminili per Daniela Valgimigli (Liferunner) e Federica Moroni (Rimini Nord Santarcangelo), entrambe nella top ten. Valgimigli ha chiuso al 5° posto in 2h53’18”, precedendo Moroni, 6ª in 2h53’27”, dopo una gara segnata dal calo finale di quest’ultima. La vittoria è andata alla polacca Dominika Stelmach in 2h38’26”.

Nella mezza maratona maschile brillante secondo posto per Marco Zanni (Team Misano), che con 1h08’19” ha ceduto solo 33” al francese Matthieu Gaulandeau. Quinta posizione per Enrico Bartolotti (Liferunner) in 1h11’00”.

Romagna sugli scudi anche alla 45ª “Corrida del Progresso” di Castel Maggiore. A imporsi nella mezza maratona è stato il cesenate Andrea Bonoli (Dinamo Running), che ha firmato il successo con il nuovo record personale di 1h07’54”. Alle sue spalle Riccardo Tamassia e Jacopo Manservisi. Bonoli, allenato da Andrea Sanguinetti, migliora di 26” il precedente primato.

Da segnalare il ritiro del favorito Luis Ricciardi per un problema al tendine e il 9° posto di Gianluca Scardovi (Cinque Cerchi) in 1h13’23”. Tra le donne, quinta piazza per Melissa Michelotti (Gpa San Marino Athletics Academy) in 1h30’35”.