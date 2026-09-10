Poggio Torriana, 82enne in scooter travolto durante un sorpasso

L'anziano avrebbe tentato il sorpasso del mezzo che lo precedeva proprio mentre arrivava un camioncino dalla direzione opposta

Incidente intorno alle 12.30 sulla Santarcangiolese, a Poggio Torriana, all’altezza del ristorante pizzeria Da Gamboun. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un 82enne a in sella di una Moto Guzzi, che procedeva in direzione Santarcangelo, avrebbe iniziato il sorpasso del camion che lo precedeva. In quel momento sarebbe arrivato un camioncino dalla direzione opposta. L’anziano si sarebbe così trovato stretto tra i due mezzi pesanti, finendo travolto. Soccorso dal personale medico, è stato poi trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena, l'elisoccorso è atterrato nell’area retrostante il ristorante. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e la Polizia, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta percorribile a senso unico alternato fino alle 15 circa, per consentire le operazioni di rilievo e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.