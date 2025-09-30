Poggio Torriana celebra i 25 anni della Protezione Civile “Valle del Marecchia”

Un quarto di secolo di interventi, prevenzione e solidarietà per la comunità locale

Sabato scorso l’amministrazione comunale di Poggio Torriana ha partecipato alla “Giornata della Protezione Civile” che si è tenuta presso il centro addestrativo di via Mulino Peri in località Poggio Berni.

È stata l’occasione per celebrare insieme i 25 anni di attività della Protezione Civile “Valle del Marecchia”, una realtà che da un quarto di secolo rappresenta un punto di riferimento per tutta la nostra comunità.

Durante il momento di saluto si è rimarcato il fatto che dietro ogni intervento, ogni emergenza affrontata, ogni attività di prevenzione, ci sono donne e uomini che mettono il loro tempo, la loro competenza e la loro passione al servizio degli altri.

“La Protezione Civile è tra i volti più belli della solidarietà: è la dimostrazione che una comunità è davvero forte quando sa fare squadra e prendersi cura dei più fragili nei momenti difficili”, ha commentato il Sindaco Raggini.

Le autorità presenti hanno ringraziato il gruppo “Valle del Marecchia” per la disponibilità costante, per la professionalità, per l’umanità con cui si fanno trovare sempre pronti, senza clamori, ma con una dedizione esemplare.

“In questi 25 anni questi volontari hanno costruito molto più di un’organizzazione: hanno costruito fiducia, sicurezza e speranza”, conclude Raggini.

Hanno partecipato all’evento anche il Sindaco di Santarcangelo di R. Filippo Sacchetti e la consigliera regionale Alice Parma.