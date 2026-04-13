Poggio Torriana, favole per piccoli e grandi: magia al Mulino Sapignoli

Spettacolo di letture animate ispirato a Rodari, Guerra e Pedretti, tra gioco e immaginazione

Domenica 19 aprile, alle ore 16.00, appuntamento al Museo Mulino Sapignoli con il Mulino Macina ...Fantasia, letture animate realizzate con il contributo del Bandocultura2026 del Comune di Poggio Torriana.

Da un'idea di Rosetta Tolomelli, poliedrica artista nota per il suo impegno nel mondo dell'animazione e dei burattini e per le numerose collaborazioni con varie scuole del territorio, La fòla ad Bagonghi, uno spettacolo fatto di letture animate adatto sia ai bambini ma anche ai più grandicelli.



Con la collaborazione di Lidia Ioli, Lorenza Lorenzoni e Lorenzo Manfredini, Rosetta ci guiderà in un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, facendoci ascoltare le sue "favole girate" attraverso letture animate attingendo alle produzioni letterarie di personaggi quali Nino Pedretti, Gianni Rodari e Tonino Guerra che per l'occasione verranno liberamente reinterpretate.



Tra suoni, voci e giochi di luci ed ombre, ci faranno fantasticare come in un piccolo mondo circense. Al termine dell'evento un piccolo buffet con i protagonisti di questa particolarissima performance.