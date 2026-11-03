Poggio Torriana, Giulio Cavalli porta in scena il conflitto tra Israele e Palestina

Domenica 8 novembre, a Mentre Vivevo, la lezione-spettacolo "Come siamo arrivati fino a qui?"

Domenica 8 novembre alle ore 17.30, nella Sala Teatro di Poggio Torriana (Via Costa del Macello 10), Quotidianacom ospita a Mentre Vivevo Giulio Cavalli con “Come siamo arrivati fino a qui? Israele e Palestina tra storia, occupazione e propaganda”, lezione-spettacolo di e con Giulio Cavalli, con le musiche originali di Ivan Merlini, produzione Teatro Aquilante.

Giulio Cavalli, giornalista, autore, teatrante, attivista della Global Sumud Flottilla per l’Italia e impegnato quotidianamente per la rubrica "Occhi su Gaza”, in una lezione teatralizzata, capace di fondere il giornalismo d’inchiesta con la potenza della narrazione scenica.

In un dibattito dal palco aperto al confronto, alle domande, all’approfondimento del pubblico, Cavalli ripercorre le tappe storiche principali del conflitto israelo-palestinese per decifrare le narrazioni di oggi: dagli insediamenti nei Territori occupati al ruolo della propaganda, dal peso dell'economia alle condizioni di vita quotidiane, fino all'evoluzione delle posizioni europee e italiane.

Un pomeriggio insieme per risalire alle fonti, mettere ordine tra fatti e interpretazioni e capire, con chiarezza e senza semplificazioni, come siamo arrivati fino a qui.

Giulio Cavalli si occupa di criminalità organizzata, politica, diritti, conflitti, con inchieste, spettacoli, conferenze e incontri nelle scuole. Vincitore del Premio Selezione Campiello, del Premio Borsellino e del Premio Fava Giovani. Per anni sotto scorta.