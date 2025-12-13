Poggio Torriana intitola un parco al Maggiore pilota Marco Briganti

Approvata all’unanimità la mozione della consigliera Loretta Contucci in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Poggio Torriana ha approvato all’unanimità la mozione per l’intitolazione di un parco pubblico alla memoria del Maggiore pilota dell’Esercito Italiano Marco Briganti, figura di altissimo valore umano e militare, che ha sacrificato la propria vita durante una missione operativa in Iraq. La proposta nasce dalla volontà di riconoscere e onorare le qualità dei cittadini che hanno dato lustro alla comunità locale, con particolare attenzione a coloro che hanno servito gli altri fino all’estremo sacrificio. Marco Briganti, concittadino di Poggio Torriana, aveva abitato in via Treves, nell’allora Comune di Poggio Berni. Pilota dell’Esercito Italiano in servizio presso il 7° Reggimento Aves “Vega” dislocato sull’aeroporto di Rimini, perse la vita nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2005. L’elicottero AB 412 sul quale si trovava precipitò in un’area desertica a sud-est di Nassiriya, in Iraq, mentre era impegnato in una missione operativa. Il suo comportamento è stato riconosciuto di altissimo valore per lo sprezzo del pericolo e per il sacrificio consapevole compiuto a tutela della vita altrui.

Il Comune di Forlì, città natale di Marco Briganti e luogo in cui aveva vissuto prima dell’ingresso in Forza Armata nel 1992, ha già dedicato al Maggiore targhe commemorative e una via cittadina, a testimonianza dell’eroico esempio lasciato alla collettività. Anche Poggio Torriana ha deciso di rendere omaggio a uno dei suoi concittadini più illustri. Il parco pubblico individuato per l’intitolazione si trova in località Poggio Berni, nell’area compresa tra via delle Ginestre e via delle Mimose: uno spazio verde attrezzato che, ad oggi, era privo di denominazione. L’intitolazione non comporterà alcuna modifica della toponomastica comunale né cambi di indirizzo per i residenti, risultando quindi a costo zero per la collettività.

Con la mozione approvata, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta a procedere con l’intitolazione ufficiale del parco nell’ambito di una cerimonia pubblica, alla presenza dei familiari del Maggiore Briganti e delle autorità civili e militari. È inoltre previsto il coinvolgimento della cittadinanza per far conoscere la figura e la storia di Marco Briganti, nonché l’informazione preventiva ai residenti dell’area interessata.

Loretta Contucci

"L’approvazione all’unanimità della mozione rappresenta un segnale importante da parte dell’amministrazione comunale – sottolinea Loretta Contucci, del Gruppo Consiliare di Minoranza SiAmoPoggioTorriana – per il bene del territorio e di tutti i cittadini. Un atto di memoria condivisa e di orgoglio civico che auspichiamo possa essere seguito da molti altri".