Poggio Torriana, per la Myo il 2026 inizia al meglio: il fatturato cresce nel primo trimestre

Raggiunge quota 30 milioni di euro, +8,14% rispetto al primo trimestre 2025

Primo trimestre 2026 in crescita per l'azienda Myo di Poggio Torriana, che raggiunge quota 30milioni di euro e registra un incremento del fatturato dell’8,14% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato significativo in una fase di mercato caratterizzata da forte prudenza, rallentamento dei consumi e pressione sui margini, che conferma la solidità del percorso di rafforzamento intrapreso dal gruppo. Sul fronte patrimoniale, il patrimonio netto cresce del 15,6%, raggiungendo i 17,2 milioni di euro, mentre l’attivo immobiliare sale del 38,4%, arrivando a circa 30 milioni di euro.

“Questi numeri confermano la validità delle scelte fatte - commenta Marco Bianchini, presidente di MyO - In un contesto economico non semplice, continuiamo a crescere, grazie a un lavoro di efficientamento, integrazione e investimento che sta rendendo il gruppo più solido e competitivo".