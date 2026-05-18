Scontro sulla Sp41 a Ospedaletto: passeggera 52enne elitrasportata al Bufalini

Audi carambola nel campo dopo l’impatto

Incidente nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, a Ospedaletto di Coriano, lungo la provinciale 41, la strada che collega la frazione al capoluogo, all’altezza dell’intersezione con via Il Colle. Due le auto coinvolte: una Volvo V50 con a bordo una donna sulla quarantina e una passeggera di 52 anni, dirette verso Montescudo, e un’Audi guidata da un uomo sulla cinquantina che procedeva in senso opposto.

Secondo una prima ricostruzione, la Volvo avrebbe svoltato a sinistra per immettersi in via Il Colle, tagliando la strada all'Audi che sopraggiungeva. L’impatto è stato inevitabile: la Volvo ha colpito lateralmente l’altra vettura con la parte anteriore, facendo carambolare l’Audi nel campo adiacente.

Ad avere la peggio è stata la passeggera di 52 anni, rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Dopo le prime cure, la donna è stata elitrasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Illesi i due conducenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità lungo la provinciale.