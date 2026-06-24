Polisportiva Celle ai Mondiali “Ginnastica in Festa” di Rimini: in evidenza gruppo Silver La

Genitori e società: “Fondamentale per crescita, disciplina e consapevolezza”

Il gruppo Silver La di ginnastica artistica, della Polisportiva Celle, ha partecipato ai mondiali “Ginnastica in Festa” tenutisi a Rimini.

Per l'occasione, una genitrice ci ha offerto una sua riflessione: "Lo sport come scuola di vita, la presenza ai mondiali ha confermato quanto lo sport sia fondamentale nella crescita personale. La ginnastica artistica insegna disciplina, concentrazione e rispetto delle regole: qualità trasferibili fuori dalla palestra, nella scuola e nella vita quotidiana. Ogni esercizio, ogni prova è un’occasione per migliorarsi, per affrontare la sfida con coraggio e per imparare a gestire vittorie e sconfitte con maturità.

La preparazione fisica e mentale, la cura dei dettagli e la ripetizione continua degli esercizi sono stati elementi chiave per affrontare al meglio la competizione. È proprio attraverso la fatica dell’allenamento che nascono concentrazione, tecnica e sicurezza di sé".

Un sentito ringraziamento dei genitori va all’allenatrice Alessia Salatelli, la cui professionalità, passione e dedizione hanno guidato il gruppo verso questa significativa esperienza.