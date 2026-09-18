Polisportiva Riccione, “Alleniamo il futuro 2”: sport e formazione al centro del progetto

Presentato a Oltremare il secondo step del percorso dedicato alla crescita degli atleti

Grande partecipazione di atleti, autorità, famiglie e sponsor all’evento di Polisportiva Riccione Alleniamo il futuro2, giovedì 17 settembre presso l’auditorio IMAX di Oltremare a Riccione: presentato il secondo step del progetto sportivo inaugurato un anno fa nello stesso auditorium, quando era stato annunciato quello che ha rivoluzionato l’approccio all’atleta e alle sue performances.





Il vice presidente di Polisportiva Riccione, Marco Volpe, ha ripercorso le tappe della presentazione dello scorso anno, citando gli interventi di Carlotta Villa, Massimiliano Bendetti, lo stesso Marco Volpe e Fabrizio Serafini. Il presidente Michele Nitti ha illustrato gli strumenti che hanno reso concreto questo impegno: responsabilità definite, una squadra di professionisti, un programma di attività, strumenti per seguire la crescita e sostegno individuale nei momenti di difficoltà degli atleti, un vero patto educativo tra atleti, tecnici, famiglie e dirigenza.

Accanto al saluto dell’Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola è intervenuto anche Andrea Montanari per Riviera Banca, realtà sostenitrice di Polisportiva Riccione, insieme a Luca Moroni, sports marketing manager del partner tecnico arena e Franco Donati per EthicSport che hanno applaudito Polisportiva Riccione per la visione innovativa apportata nello sport grazie al progetto agonistico.





Il direttore tecnico Massimiliano Benedetti ha illustrato il lavoro svolto nell’anno sportivo passato, dati alla mano, grazie anche all’intervento del professore Vittorio Coloretti dell’Università di Bologna, partner fondamentale del progetto inaugurato nel 2025. Sono saliti sul palco anche i professionisti del Team Alto Rendimento, che hanno seguito i ragazzi nello scorso anno e continueranno anche in futuro: la nutrizionista Lucia Rossi, il fisioterapista Marcello Righetti, la psicologa Martina Castellani, l’osteopatia Luca Parmeggiani, con l’integrazione quest’anno del medico sportivo Enrico Lancellotti e Fabrizio Serafini, mental trainer con approccio socio/filo/pedagogico.

Presentati al pubblico in sala anche gli allenatori delle specialità del nuoto agonistico, capitanati da Gianlorenzo Parmigiani, del nuoto artistico con Maria Grano e le sue allenatrici, della pallanuoto con il nuovo allenatore Dusan Vidovic e Marco Facchini per i tuffi. Alla presenza degli allenatori, si sono svolte le premiazioni degli atleti e la presentazione dei nuovi sportivi.





Il momento finale di grande emozione è stato il contributo in video del campione Gregorio Paltrinieri che ha augurato a tutti i ragazzi e ragazze un buon inizio dell’anno sportivo.

Marco Volpe ha concluso con i ringraziamenti a tutti gli sponsor di Polisportiva Riccione e a tutto lo staff che ha organizzato l’evento: Giulia Airaudo per la comunicazione, la direttrice creativa Benedetta D’Agostino, per l’organizzazione generale Federico Fabbri, social media manager SG+Sofia e Alessia Galli e Maurino dj per i contributi in musica.

Un ringraziamento particolare a Icaro TV per la regia video.





www.polcomriccione.com