Polisportiva Riccione, domenica l’Open Day dello sport

Dalle 9 alle 19 prove gratuite di numerose discipline al polo sportivo di viale Monte Rosa. Alle 19 la cerimonia degli Sports Awards 2026

Polisportiva Riccione annuncia il suo atteso Open Day, che si terrà domenica 6 settembre dalle ore 9 alle ore 19 presso il grande polo sportivo di viale Monte Rosa 60. Un'intera giornata dedicata a promuovere lo sport, la salute e il benessere, offrendo a piccoli e grandi l'opportunità di scoprire le numerose discipline praticabili presso le numerose strutture sportive riccionesi.

Durante l’Open Day sarà possibile partecipare a sessioni di prova gratuite, incontri con gli allenatori e staff tecnici e conoscere da vicino le attività sportive offerte da Polisportiva Riccione, tra cui nuoto e tutte le discipline acquatiche, calcio, pallavolo, atletica, ginnastica, pattinaggio, basket, rugby, karate, judo, podismo, taekwondo. Come ogni anno, una mappa guiderà il pubblico nella localizzazione delle aree d’interesse, per rendere più semplice il percorso di prova di tutte le discipline.

Partecipare a Open Day conviene: durante la giornata infatti ci sarà la possibilità d’iscriversi alle discipline sportive con uno sconto del 10% (riservato a chi non è tesserato da almeno 24 mesi a Polisportiva Riccione e per nuove iscrizioni agli sport).

Per accedere all’Open Day del 6 settembre ci si potrà iscrivere direttamente all’ingresso dello Stadio del Nuoto oppure anticipatamente su www.polcomriccione.com/iscrizione-open-day/, utile per un accesso rapido alle strutture.

Sports Awards 2026

A conclusione della giornata, a partire dalle ore 19, si terrà la cerimonia di consegna degli Sports Awards 2026, i prestigiosi riconoscimenti che premiano atleti e società che si sono distinti nel panorama sportivo nazionale e internazionale nel corso dell’anno. Un momento di celebrazione e di valorizzazione dei successi e dell’impegno di tutti coloro che rendono Riccione una città ricca di passione sportiva; novità del 2026 è la premiazione delle società che organizzano eventi nazionali e internazionali a Riccione nelle diverse discipline sportive, rendendo la città un palcoscenico internazionale di prestigiose competizioni. Appuntamento alle ore 19 con la cerimonia degli Sports Awards, che si concluderà con un brindisi finale offerto da Polisportiva Riccione.





In caso di maltempo le manifestazioni saranno riprogrammate domenica 13 settembre.