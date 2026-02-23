Polisportiva Riccione domina i Regionali Master, pioggia di medaglie allo Stadio del Nuoto

Grande prestazione della squadra riccionese con 19 ori, 6 argenti e 5 bronzi nelle gare individuali

Si sono svolti lo scorso weekend, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, i Campionati Regionali Master, un appuntamento attesissimo che ha visto scendere in vasca atleti provenienti da tutta la regione e non solo: 907 atleti iscritti alle gare individuali, 1668 atleti/gara, 272 staffette; 58 società in gara di cui 21 da fuori regione.

Tra i protagonisti indiscussi della manifestazione, la squadra Master della Polisportiva Riccione.

Polisportiva Riccione ha conquistato un bottino importante di medaglie individuali: 19 Ori, 6 Argenti, 5 Bronzi a cui si aggiungono gli splendidi risultati ottenuti nelle staffette, vero simbolo dello spirito di squadra: 5 Ori, 3 Argenti e 1 Bronzo.

Oltre alle medaglie, la manifestazione è stata impreziosita da diversi record sociali.

I risultati

50 Rana

Cavalli Beatrice (M35) ORO

100 Rana

Cavalli Beatrice (M35) ORO

Mulazzani Laura (M55) ORO

Rinaldi Daniela (M65) ORO

200 Rana

Mulazzani Laura (M55) ORO

Mazzoni Samanta (M25) ORO





50 Stile Libero

Del Bianco Patrick (M40) ORO





100 Stile Libero

Frisoni Ilenia (M30) ORO





200 Stile Libero

Maioli Viola (M30) ORO

Vanni Sara (M40) ORO

Cocco Filippo (M35) ARGENTO

Giannini Mirko (M55) ARGENTO

Pellegrini Diana Rebecca (M40) BRONZO





400 Stile Libero

Giannini Mirko (M55) ORO

Romagnano Carlo (M60) ARGENTO





800 Stile Libero

Maioli Viola (M30) ORO

Rinaldi Daniela (M65) ORO

Vanni Sara (M40) ORO

Cocco Filippo (M35) ARGENTO





50 Farfalla

Nitti Michele (M55) ARGENTO

Latini Davide (M50) BRONZO





100 Farfalla

Latini Davide (M50) BRONZO





200 Farfalla

Colonna Mattia (M30) BRONZO





200 Dorso

Magnani Omar (M30) ORO





100 Misti

Del Bianco Patrick (M40) ORO





200 Misti

Frisoni Ilenia (M30) ORO

Mazzoni Samanta (M25) ARGENTO

400 Misti

Colonna Mattia (M30) ORO

Romagnano Carlo (M60) ORO