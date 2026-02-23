Polisportiva Riccione domina i Regionali Master, pioggia di medaglie allo Stadio del Nuoto
Grande prestazione della squadra riccionese con 19 ori, 6 argenti e 5 bronzi nelle gare individuali
Si sono svolti lo scorso weekend, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, i Campionati Regionali Master, un appuntamento attesissimo che ha visto scendere in vasca atleti provenienti da tutta la regione e non solo: 907 atleti iscritti alle gare individuali, 1668 atleti/gara, 272 staffette; 58 società in gara di cui 21 da fuori regione.
Tra i protagonisti indiscussi della manifestazione, la squadra Master della Polisportiva Riccione.
Polisportiva Riccione ha conquistato un bottino importante di medaglie individuali: 19 Ori, 6 Argenti, 5 Bronzi a cui si aggiungono gli splendidi risultati ottenuti nelle staffette, vero simbolo dello spirito di squadra: 5 Ori, 3 Argenti e 1 Bronzo.
Oltre alle medaglie, la manifestazione è stata impreziosita da diversi record sociali.
I risultati
50 Rana
Cavalli Beatrice (M35) ORO
100 Rana
Cavalli Beatrice (M35) ORO
Mulazzani Laura (M55) ORO
Rinaldi Daniela (M65) ORO
200 Rana
Mulazzani Laura (M55) ORO
Mazzoni Samanta (M25) ORO
50 Stile Libero
Del Bianco Patrick (M40) ORO
100 Stile Libero
Frisoni Ilenia (M30) ORO
200 Stile Libero
Maioli Viola (M30) ORO
Vanni Sara (M40) ORO
Cocco Filippo (M35) ARGENTO
Giannini Mirko (M55) ARGENTO
Pellegrini Diana Rebecca (M40) BRONZO
400 Stile Libero
Giannini Mirko (M55) ORO
Romagnano Carlo (M60) ARGENTO
800 Stile Libero
Maioli Viola (M30) ORO
Rinaldi Daniela (M65) ORO
Vanni Sara (M40) ORO
Cocco Filippo (M35) ARGENTO
50 Farfalla
Nitti Michele (M55) ARGENTO
Latini Davide (M50) BRONZO
100 Farfalla
Latini Davide (M50) BRONZO
200 Farfalla
Colonna Mattia (M30) BRONZO
200 Dorso
Magnani Omar (M30) ORO
100 Misti
Del Bianco Patrick (M40) ORO
200 Misti
Frisoni Ilenia (M30) ORO
Mazzoni Samanta (M25) ARGENTO
400 Misti
Colonna Mattia (M30) ORO
Romagnano Carlo (M60) ORO