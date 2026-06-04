Polisportiva Riccione ottava ai Regionali a Squadre Ragazzi a Bologna

Ottime prove individuali e un podio femminile nella staffetta

Martedì 2 giugno allo Stadio del Nuoto di Bologna la Polisportiva Riccione ha partecipato ai Campionati Regionali a Squadre Categoria Ragazzi, chiudendo con un doppio ottavo posto regionale, sia in campo maschile che femminile.

“Un risultato di assoluto valore che conferma la solidità del gruppo”, si sottolinea nella nota della società, al termine di una giornata intensa che ha visto gli atleti confrontarsi con le migliori realtà dell’Emilia-Romagna.

Tutti i nuotatori convocati hanno completato le proprie gare senza squalifiche, contribuendo al piazzamento finale: “Un dato che racconta il senso di responsabilità e il lavoro svolto quotidianamente in allenamento”.

Non sono mancati risultati individuali di rilievo e un podio regionale conquistato dalla staffetta femminile, in una prova che ha evidenziato anche le qualità dei singoli.

“La vera forza è stata lo spirito di squadra e la capacità di sostenersi a vicenda”, evidenzia la società, che ha sottolineato la compattezza del gruppo.

La categoria Ragazzi resta un passaggio chiave di crescita: “È qui che si costruiscono le basi per il futuro”, viene ricordato.