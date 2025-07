Polisportiva Riccione Pallanuoto conquista la Serie C: trionfo allo Stadio del Nuoto

La promozione è il risultato di un progetto tecnico solido, che punta sulla crescita e la valorizzazione dei giovani talenti locali

Sabato scorso, allo Stadio del Nuoto di Riccione, Polisportiva Riccione sezione pallanuoto ha coronato il sogno di raggiungere la Serie C in una partita che ha offerto spettacolo ed emozioni, confermando la qualità di entrambe le formazioni, Polisportiva Riccione e Blu Gallery San Severino Marche, già emersa nella gara d’andata. Riccione è riuscita ad imporsi grazie a una prestazione corale, illuminata dai colpi di classe di Mainardi e dalla concretezza di Tamburini e Bellavista A.







Il racconto del match

Il primo squillo è degli ospiti: al 2’20” Vena porta in vantaggio la Blu Gallery. La reazione riccionese però è immediata: Mancini pareggia al 6’40”, e dopo appena 30 secondi è Mainardi a trovare la rete del 2-1 che chiude il primo tempo.

Nel secondo parziale Riccione allunga grazie a un missile da fuori di Bellavista A. (2’10”), ma Frascarelli tiene a galla San Severino con due reti (di cui una in superiorità). A ristabilire le distanze ci pensano però Brandini e Tamburini, entrambi precisi con l’uomo in più: 5-3 a metà gara.

Nel terzo tempo le squadre si affrontano a viso aperto. Zamponi accorcia, ma Mainardi, autentico MVP della serie, segna con classe dopo una doppia finta. Calamante in superiorità tiene viva la Blu Gallery, ma Tamburini, ancora una volta glaciale in extra player, firma il 7-5.

Nel quarto tempo è Bellavista A. a chiudere i conti. Il suo bolide al 1’40” tra una selva di braccia spegne ogni speranza di rimonta ospite. Pallucchini accorcia nel finale, ma Riccione è già in gestione. Triplice fischio e gioia incontenibile per i padroni di casa, che festeggiano davanti a un pubblico caloroso e numeroso.







Le parole dei protagonisti

Mister Luca Bellavista, visibilmente soddisfatto, ha voluto prima di tutto rendere omaggio agli avversari: “faccio i complimenti alla Blu Gallery e al tecnico Valeri, sono stati avversari di livello, due partite maschie ma corrette, con buona pallanuoto. Noi forse avevamo un po’ più fame, ci abbiamo sempre creduto. Sono felice per i ragazzi, che si sono guadagnati questa promozione sudando ogni metro e per la società che ha sempre creduto in loro. Il nostro pubblico oggi è stato l’ottavo giocatore, e li ringrazio di cuore. Il progetto non cambia: fiducia ai giovani del nostro vivaio, dobbiamo solo crescere ancora, fisicamente e mentalmente, per affrontare una categoria tosta. Ma intanto ci godiamo questa meritatissima promozione”.







Grande protagonista della serata e dell’intera serie playoff è stato Giovanni Mainardi, eletto MVP:“Sono molto felice per la promozione e per la prestazione, ma il merito è di tutta la squadra. Abbiamo dato tutto, sempre, anche nei momenti complicati, specie fuori casa. Volevamo questa vittoria e non abbiamo mai mollato. Grazie ai nostri tifosi, ci hanno spinto tantissimo.”







Una promozione meritata

Con questa vittoria, Polisportiva Riccione corona una stagione esaltante, costruita su un gruppo giovane, affiatato e ben guidato. L’approdo in Serie C rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche la conferma di un progetto tecnico solido, basato sul vivaio e sul lavoro quotidiano. La pallanuoto a Riccione torna protagonista a livello nazionale, con l’ambizione e le basi per restarci a lungo.