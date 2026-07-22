Polisportiva Riccione, pioggia di podi alle Finali Regionali CRCVL: ora testa agli Italiani di Roma

Bilancio positivo per il gruppo giovane, pronto alla sfida dei Campionati Italiani Estivi al Foro Italico

La Polisportiva Riccione chiude le Finali Regionali CRCVL con un bilancio ricco di segnali concreti, risultati pesanti e indicazioni importanti per il futuro. In tre giornate intense, nella vasca da 50 metri di Riccione, la squadra ha portato in acqua un gruppo giovane, competitivo e presente in tante specialità: stile libero, rana, farfalla, dorso, misti e staffette.

Il dato più evidente è la qualità dei piazzamenti nelle rispettive finali e serie: 14 risultati tra i primi tre, con due vittorie firmate da Asia Delmonte nei 50 stile libero e nei 50 farfalla Cadetti, entrambe nuotate con grande personalità. Delmonte ha completato il suo programma con altri piazzamenti di altissimo livello, dal terzo posto nei 50 rana al secondo nei 200 misti, confermandosi uno dei punti di riferimento della squadra.

Tra i Ragazzi 14 maschile spicca il percorso di Filippo Maria Coggiatti, capace di salire più volte nelle zone alte della classifica: secondo nei 100 e nei 200 stile libero, terzo nei 400 stile libero, oltre a finali importanti nei 50 stile, 800 stile e 100 farfalla. Una continuità che racconta solidità, versatilità e una buona capacità di competere in un programma molto impegnativo.

Molto significativo anche il contributo di Maria Vittoria Arduini, seconda nei 1500 stile libero e protagonista nelle gare del mezzofondo, insieme ai piazzamenti di Gabriele Fersini nella rana, di Elia Galvani nella farfalla, di Margherita Antonelli ed Elisa Mangione nel dorso. Le staffette hanno dato un segnale corale: diverse formazioni al via, punti preziosi e una presenza distribuita tra Ragazzi, Juniores e Cadetti, confermando che il gruppo sta costruendo identità anche nelle prove di squadra.

Ora l'attenzione si sposta sulle prossime due settimane, con la preparazione verso i Campionati Italiani Estivi di Categoria, appuntamento nazionale che porterà gli atleti qualificati allo Stadio del Nuoto di Roma, al Foro Italico. Sarà un nuovo banco di prova, ancora più esigente, da affrontare con lucidità, coraggio e la convinzione costruita gara dopo gara in questa stagione.