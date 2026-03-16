Polisportiva Riccione protagonista alle Finali Regionali: 16 medaglie e 39 personal best

Coggiatti conquista il pass per i Criteria Nazionali nei 400 stile libero. Oro per Rossi, Arduini e Piccininni nel weekend allo Stadio del Nuoto

Grande fine settimana di nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione dove, nelle giornate del 7-8 e 14-15 marzo, si sono disputate le Finali Regionali. Polisportiva Riccione si è presentata con una delegazione numerosa e competitiva, conquistando 16 medaglie complessive (6 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e soprattutto facendo registrare 39 personal best su 86 gare disputate, segno di una squadra in grande crescita e capace di esprimere il meglio nel momento più importante della stagione.

Tra i risultati più significativi spicca il tempo limite per i Criteria Nazionali conquistato da Filippo Maria Coggiatti nei 400 stile libero, dove ha chiuso al 2° posto in 4’14”43, nuotando il proprio personale e centrando il pass per la rassegna nazionale. Per lui un fine settimana da protagonista, impreziosito anche dalla vittoria nei 200 stile libero (2’01”19) e da altri due personal best nei 50 stile (26”17) e nei 50 farfalla (28”63).

Prestazioni di altissimo livello anche per Maria Vittoria Arduini, protagonista soprattutto nei 400 misti, gara dominata con il 1° posto in 5’16”15, nuovo personale. L’atleta si è confermata tra le più complete della manifestazione conquistando anche il bronzo nei 200 stile libero (2’14”17) e sfiorando il podio nei 1500 stile libero con il 4° posto (18’44”11), oltre a piazzamenti di rilievo nei 400 stile (4ª), negli 800 stile (5ª) e nei 200 misti (7ª), quasi tutti accompagnati da miglioramenti cronometrici.

Grande protagonista tra le dorsiste è stata Beatrice Rossi, autrice di una doppietta di grande valore: oro nei 100 dorso (1’03”89) e oro nei 200 dorso (2’18”86), quest’ultimo accompagnato anche dal primato personale. A completare il suo programma anche il 4° posto nei 50 dorso (29”78), anch’esso nuotato al personale.

Tra i risultati più prestigiosi della manifestazione spiccano anche le due vittorie di Cristian Piccininni, dominatore del mezzofondo con l’oro negli 800 stile libero (8’23”43) e nei 1500 stile libero (16’00”16), oltre all’argento nei 400 stile libero (4’05”37), gara nuotata con un importante miglioramento cronometrico.

Importante anche il contributo di Riccardo Mantani, secondo nei 400 stile libero (4’16”09) con nuovo personale e quarto nei 200 stile libero (2’01”16), mentre tra le ragazze si è messa in evidenza Asia Delmonte, che ha conquistato l’argento nei 50 stile libero (25”91) e il bronzo nei 50 rana (33”06).

Sul podio anche Ambra Galli, argento nei 200 misti (2’24”77) e bronzo nei 400 misti (5’04”79), mentre Federico Ferraro ha centrato il bronzo nei 400 stile libero (4’16”85). Terzo posto anche per Luca Totti nei 100 rana (1’02”29).

Molti gli atleti capaci di migliorarsi durante la manifestazione. Tra questi Margherita Antonelli, che ha nuotato il personale sia negli 800 stile (9’47”11) sia nei 1500 stile (18’47”82), Gaia Bilancioni nei 50 dorso (30”89), Aurora Cecchini nei 50 stile (27”78) e nei 50 dorso (31”99), Martina D’Ubaldo con tre personal best tra 50 e 100 farfalla e 200 misti, Diego Fuzzi autore del tris di personali nelle tre distanze della rana, Elia Galvani nei 400 misti e nei 200 farfalla, oltre ai miglioramenti di Giulia Polazzi, Ginevra Trombetta, Elisa Mangione, Ilaria Martini, Niccolò Lippo e di molti altri compagni di squadra.

Nel complesso la squadra ha dimostrato grande solidità in tutte le specialità, dal mezzofondo allo stile libero veloce, dal dorso alla rana, raccogliendo piazzamenti di prestigio e soprattutto numerosi miglioramenti cronometrici. Le Finali Regionali di Riccione si chiudono quindi con un bilancio estremamente positivo: medaglie, tanti personal best e la qualificazione ai Criteria Nazionali per Coggiatti, risultato che rappresenta uno dei punti più alti del fine settimana e conferma la crescita del gruppo in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.