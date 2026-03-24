Polisportiva Riccione protagonista alle Finali Regionali Esordienti

Talledo Silva, Miggiano e Pizzirani tra i protagonisti, risultati di rilievo e segnali concreti di crescita tecnica e personale

Si sono svolte nel fine settimana (21-22 marzo) presso lo Stadio del Nuoto Riccione le Finali Regionali Esordienti di nuoto, appuntamento che ha visto protagonista anche la Polisportiva Riccione con un gruppo di giovani atleti in costante crescita. Due giornate intense, caratterizzate non solo da risultati di rilievo, ma soprattutto da segnali concreti di maturazione tecnica e personale. L’aspetto più evidente emerso dalla manifestazione è stata la crescente consapevolezza dei ragazzi nel movimento in acqua e nella gestione della gara, frutto di un lavoro quotidiano portato avanti con impegno.

Tra gli Esordienti B si sono distinti Talledo Silva Marzia Raffaella, terza nei 50 farfalla, Miggiano Andrea, protagonista con due vittorie nei 50 farfalla e 100 stile libero, oltre al terzo posto nei 50 rana, Pizzirani Noah, autore di tre secondi posti nei 100 dorso, 100 farfalla e 100 misti.

Buoni risultati anche tra gli Esordienti A, con Profico Diego capace di conquistare il secondo posto nei 50 stile libero e nei 100 farfalla, oltre al terzo nei 100 stile libero.

Determinante, ai fini del risultato complessivo, anche il contributo di Strina Matilde, Valanti Athena, Di Giuseppe Beatrice, Pizzirani Matias, Rizzotti Martina, Carlini Alice, Alberici Irene e Brigliadori Flora, che hanno permesso a Polisportiva Riccione di chiudere tra le prime dieci società regionali.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico, che sottolinea non solo i piazzamenti ottenuti, ma soprattutto il percorso di crescita del gruppo. L’attenzione resta ora rivolta alla stagione estiva, con l’obiettivo di proseguire nel percorso intrapreso consolidando i progressi evidenziati in questa fase.



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