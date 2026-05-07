Polisportiva Riccione tra le prime società sportive in Italia con tre certificazioni ISO

Oltre alla ISO 9001, ottenute anche le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001: qualità, sostenibilità e sicurezza al centro del sistema integrato dello Stadio del Nuoto

Polisportiva Riccione è fiera di annunciare che, oltre alla consolidata certificazione UNI EN ISO 9001, da aprile 2026 ha ottenuto anche le certificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001. Questa scelta nasce dalla volontà di adottare un sistema di gestione integrato, che mira non solo a garantire l’eccellenza dei servizi offerti, ma anche a promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela delle persone.

Il conseguimento di queste certificazioni rappresenta un passo fondamentale nel rafforzare il ruolo di Polisportiva Riccione come punto di riferimento nel panorama sportivo locale e nazionale. La certificazione UNI EN ISO 14001 testimonia l’impegno della società nel ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, attraverso pratiche più sostenibili e responsabili. La certificazione UNI EN ISO 45001, inoltre, sottolinea l’attenzione costante alla sicurezza e al benessere di atleti, staff e utenti, garantendo ambienti di lavoro e di allenamento sempre più sicuri e rispettosi delle persone. A oggi Polisportiva Riccione risulta tra le prime società sportive in Italia ad aver ottenuto le tre preziose certificazioni.

“Con una storia ricca di successi e una solida base di soci, Polisportiva Riccione continua a perseguire con determinazione l’obiettivo di mantenere e migliorare i propri standard di eccellenza, contribuendo attivamente al benessere della comunità locale e nazionale - dichiara il Presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti. - Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un percorso strutturato che ci ha portato a ottenere tre importanti certificazioni internazionali, standard riconosciuti a livello globale che attestano il nostro impegno concreto nella gestione responsabile e sostenibile dell’impianto. Il direttivo di Polisportiva Riccione, insieme a tutto lo staff dello Stadio del Nuoto, s'impegna quotidianamente per coniugare sport, sostenibilità e sicurezza, confermando la propria leadership e il proprio ruolo di eccellenza nel panorama sportivo e sociale”.

Certiquality, l'ente di certificazione rappresentato da Alessandro Pozzi e Ivana Marino, ha sottolineato come poche società sportive si siano impegnate in questo percorso che presenta una mappatura impegnativa, complimentandosi per il lavoro fatto; il sistema di gestione integrato è segno di trasparenza sulla metodologia di lavoro. E parlando della sicurezza, non è sempre scontata: ci si auspica che il percorso di Polisportiva Riccione possa essere di esempio per altre realtà Italiane, ancora troppo poche rispetto all’Europa. "il mondo delle certificazioni si divide in due settori: chi ci crede e chi vuole solo il bollino sulla carta - commenta Ivana Marino. "Polisportiva Riccione ci crede e questa è una grande soddisfazione: non ha paura a mettersi sotto i riflettori per una gestione responsabile della sicurezza e dell’ambiente”.

Cristiano Masoni della Masoni Consulting, il team di consulenti che ha seguito Polisportiva nel conseguimento delle certificazioni, ha posto l’accento su una serie di sviluppi futuri riscontrati durante la collaborazione, che proseguiranno questo cammino illuminato.

Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione, ha sottolineato come “Riccione, la città dello sport, è sempre pioniera nell’intraprendere scelte coraggiose e visionarie che la rendono all’avanguardia nell’offerta dei servizi sportivi. L’ottenimento delle certificazioni è un momento molto importante non solo per la società ma per tutta la nostra comunità”.

Le certificazioni ottenute da Stadio del Nuoto Riccione.

ISO 9001 – QUALITÀ (ottenuta nel 2024) riguarda la qualità dei servizi che offriamo ogni giorno. Per noi significa organizzare le attività in modo efficiente, ascoltare gli utenti e migliorare continuamente l’esperienza di chi frequenta la piscina. Questo si traduce in processi chiari, personale formato e attenzione costante alle esigenze di atleti, famiglie e cittadini. Non è solo un riconoscimento formale, ma uno strumento che ci aiuta a lavorare meglio ogni giorno.

ISO 14001 – AMBIENTE (da aprile 2026) è dedicata alla gestione ambientale. Gestire una piscina comporta consumi importanti di acqua ed energia, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di adottare un sistema che ci permetta di ridurre l’impatto ambientale. Monitoriamo i consumi, ottimizziamo le risorse e adottiamo soluzioni più sostenibili, con l’obiettivo di coniugare attività sportiva e rispetto per l’ambiente.

ISO 45001 – SICUREZZA (da aprile 2026) riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. Per noi significa garantire un ambiente sicuro sia per i lavoratori sia per gli utenti dell’impianto. Attraverso procedure, controlli e formazione continua, riduciamo i rischi e promuoviamo una cultura della prevenzione. La sicurezza è un valore fondamentale, che sta alla base di tutte le nostre attività.



