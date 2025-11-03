Polizia di Stato, Ivo Morelli è il nuovo Questore della Provincia di Rimini

Arriva dalla Questura di Piacenza

Questa mattina, 3 novembre, si è ufficialmente insediato il nuovo Questore della Provincia di Rimini, dott. Ivo Morelli.

Alla presenza dei Dirigenti e dei Funzionari della Questura e delle Specialità, nonché di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, si è svolta – officiata da Don Tarcisio – la cerimonia di deposizione della corona d’alloro presso la lapide e il cippo commemorativo dedicati al Sovrintendente Capo Antonio Mosca, situati all’ingresso della Questura.

Successivamente, dopo un breve incontro di saluto con i Funzionari della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, il Questore Morelli ha fatto visita al Prefetto di Rimini per il primo incontro istituzionale.

La mattinata si è poi conclusa con l’incontro con le Organizzazioni Sindacali del personale di Polizia e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, seguito da un momento di confronto con la stampa locale.

Il profilo del Questore Ivo Morelli

Il dottor Ivo Morelli ha iniziato la propria carriera nella Polizia di Stato nel 1991, dopo aver frequentato l’Istituto Superiore di Polizia. Il suo primo incarico è stato presso il Reparto Mobile di Milano.

Dal 1993 ha prestato servizio alla Questura di Milano, dove ha ricoperto numerosi incarichi e diretto diversi Uffici, tra cui la Centrale Operativa, l’Ufficio Tecnico Logistico, l’Ufficio del Personale e, fino al 2013, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp).

Nel capoluogo lombardo ha inoltre diretto i Commissariati Milano Lambrate e Milano Sempione.

Promosso Primo Dirigente, ha inizialmente mantenuto la direzione dell’UPGSP, per poi assumere la guida della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza e del Commissariato Milano Centro.

Il 13 marzo 2019, nominato Dirigente Superiore, è stato assegnato all’Ufficio Ispettivo del Ministero dell’Interno, dove è rimasto fino al 30 settembre 2019.

Dal 1º ottobre 2019 all’8 gennaio 2023 ha ricoperto l’incarico di Questore della Valle d’Aosta, per poi essere nominato Questore di Piacenza dal 9 gennaio 2023 al 2 novembre 2025.