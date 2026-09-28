Polizia Locale, a Riccione il campionato nazionale di beach volley

Edizione da record con 75 agenti-atleti e quasi 300 sfide. Tre podi per le squadre riccionesi nelle diverse categorie

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti l’undicesima edizione del Campionato Nazionale di beach volley delle Polizie Locali d’Italia, un appuntamento sportivo ormai di riferimento promosso dal Gruppo Sportivo della Polizia Locale con il patrocinio del Comune di Riccione. Nella splendida cornice della Beach Arena, favorita da condizioni meteorologiche ideali, si sono disputate quasi 300 sfide ad alto tasso di spettacolarità e agonismo nelle diverse categorie in programma.

Un’edizione da record per la Polizia Locale italiana

L’evento di quest’anno ha fatto registrare il picco massimo di presenze nella storia della manifestazione, accogliendo ben 75 agenti atleti arrivati dai comandi di diverse zone della penisola, tra cui Roma, Venezia, Torino, Milano, Firenze, Genova e Napoli. Quattro giornate intense di gare disputate sia al mattino sia al pomeriggio, che hanno confermato il valore tecnico e lo spirito di unione tra i vari comandi nazionali.

I risultati delle finali e la candidatura al 2027

Sul fronte agonistico, Riccione si è confermata ai vertici del settore maschile: dopo la vittoria dello scorso anno, la coppia Sena-Lacchini ha conquistato nuovamente il titolo nazionale nel torneo 2x2, affiancata sul podio dalla coppia Banci-Celli che ha ottenuto la medaglia di bronzo. Grande equilibrio e forti emozioni anche negli altri tornei. Nel tabellone misto la squadra locale (composta da Pompili, Celli, Banci e Siboni) si è aggiudicata la medaglia d’argento, cedendo soltanto in finale al termine di un tiratissimo match concluso per due set a uno in favore del comando di Torino. Nel femminile, le sorelle Pompili hanno conquistato la seconda posizione al termine di una sfida avvincente contro la formazione di Novara, che ha conquistato il primo posto. Visto il forte gradimento riscontrato tra partecipanti e accompagnatori, il locale Gruppo Sportivo, sostenuto dal comando di Polizia Locale, guarda già al futuro con la proposta di candidatura per l’edizione 2027.



