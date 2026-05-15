Polizia Locale, con la riforma il nuovo personale lo pagano i Comuni: la rabbia del sindaco Sacchetti

Da Santarcangelo nel mirino la nuova riforma governativa

La riforma della Polizia Locale varata dal governo non piace al sindaco dem di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che parla di "annunci, proclami e propaganda" per poi fare scaricabarile sui Comuni attraverso "continua richiesta di sacrifici, tagli, stanziamento di risorse che invece dovrebbero arrivare da Roma". Motivo del contendere la norma che dispone potenziamenti degli organici a carico degli enti locali, sulla base dei piani di fabbisogno del personale dei Comuni. "Noi a Santarcangelo e in Valmarecchia - attacca Sacchetti - sappiamo bene quanto già sia difficile la situazione, questo governo continua a renderla quasi impossibile” .

Il sindaco clementino entra nel merito: “In base ai parametri normativi, il nostro comando di Polizia Locale è sottodimensionato di diversi uomini ma a gennaio, e con grandissimo sforzo, dopo anni siamo riusciti ad assumere un solo agente e un amministrativo. Ci sono Comuni delle aree interne che non ne hanno proprio e per mancanza di risorse sono costretti a mettersi insieme per avere uno o quando va bene due agenti per un territorio vastissimo. E c’è un entroterra che come nel nostro caso è carenti in fatto di forze dell’ordine e in cui le donne e gli uomini della Polizia Locale suppliscono anche a questo con passione e abnegazione. A Santarcangelo il comando ha attivato servizi serali, sta compiendo controlli straordinari come quello di questi giorni con l’unità cinofila di Cesenatico grazie ad accordi di collaborazione, abbiamo stipulato un protocollo con l’Unione del Rubiconde per le aree di confine".

Sacchetti in conclusione ribadisce il suo attacco al governo, invitato "a non chiedere solo sacrifici, ma a stanziare risorse e mettere in atto riforme che abbiano le gambe per sostenersi”