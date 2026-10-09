Polizia locale di Rimini, gli otto agenti dei Falchi trasferiti agli uffici amministrativi
Cambio di incarico per gli indagati nell’inchiesta sui presunti verbali falsi. Il 16 ottobre l’interrogatorio davanti alla gip, attesi anche i procedimenti disciplinari
Cambio di incarico per gli otto agenti del reparto Falchi della Polizia locale di Rimini coinvolti nell’inchiesta della Procura. Gli operatori sono stati destinati a funzioni amministrative, in attesa degli sviluppi giudiziari. Per loro è previsto anche l’avvio di procedimenti disciplinari. I provvedimenti arrivano dopo le indagini su 12 episodi nei quali vengono ipotizzate, a vario titolo, irregolarità nei verbali di servizio, violenza privata, calunnia e lesioni personali. Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 ottobre, quando gli otto agenti saranno ascoltati dalla gip Raffaella Ceccarelli. Il giudice dovrà valutare anche la richiesta della Procura di sospenderli temporaneamente dal pubblico ufficio e servizio. L’assessore Juri Magrini ha ribadito in Consiglio comunale la piena fiducia negli inquirenti e la disponibilità dell’Amministrazione a collaborare, sottolineando che le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.
Gli indagati sono assistiti dai rispettivi legali e per tutti vale la presunzione di innocenza.